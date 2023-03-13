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Об олимпиаде

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Друзья! 

Международная олимпиада Финансового университета для молодежи в 2022/2023​ учебном году будет проводиться в восьмой ​раз. 

Регистрация​ ​​

​Инструкция по регист​рации на олимпиады в Личном кабинете

Связаться с нами:​  ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ  

Основными целями Олимпиады являются:

  • привлечение к участию в Олимпиаде наиболее подготовленных выпускников иностранных общеобразовательных организаций;

  • популяризация, привлекательность и содействие в профессиональной ориентации, а также возможностей получения высшего образования в России, в том числе за счет средств федерального бюджета;

  • обеспечение открытости, гласности и объективности в принятии решений.

Кто может участвовать?

К участию в Олимпиаде на добровольной и бесплатной основе приглашаются иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также выпускники зарубежных образовательных организаций.

Направления Олимпиады​

 Для поступающих на программы бакалавриата:

№ ​

Направление конкурса

и перечень дисциплин​

Направление подготовки​

Образовательная программа

1

Economics and information technology ​

(математика (русская версия), русский язык)



01.03.02 Прикладная математика и информатика
02.03.01 Математика и компьютерные науки
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия
10.03.01 Информационная безопасность
27.03.05 Инноватика
37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
39.03.01 Социология


​Прикладное машинное обучение
Анализ данных
Математика и компьютерные науки
Цифровые платформы управления предприятиями
Инженерия данных
Прикладные информационные системы в экономике и финансах
Технологии разработки программного обеспечения
Безопасность автоматизированных систем в финансово-банковской сфере
Управление цифровыми инновациями
Психология виртуальной среды и медиапространства
Корпоративные финансы
Экономика и бизнес
Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность
Экономика и финансы
Бизнес-анализ, налоги и  аудит
Бизнес – аудит и право
Мировая экономика, мировые финансы  и международный бизнес (с частичной реализацией на англ. языке)
Экономика и бизнес стран Востока
Международная экономика и торговля (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)
Финансы и анализ данных
Управление бизнесом
Финансовый менеджмент
Маркетинг
Логистика
Управление персоналом»
Государственное и муниципальное управление
Цифровое государство и экономика
Цифровая трансформация управления бизнесом
Экономическая социология

2

International economics 

(математика (английская версия) и английский язык)

38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент


​Международный бизнес: налоги и аналитика/ International Business: Taxes and Analytics
Международные финансы /International Finance
Управление бизнесом / Bachelor of Business Administration (ВВА)
Управление финансами / Bachelor of Business Administration in Finance

3

Humanitarian
(История (русская версия ) и русский язык)

38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
39.03.01 Социология
40.03.01 Юриспруденция
41.03.04 Политология
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело
47.03.01 Философия
42.03.02 Журналистика
42.03.05 Медиакоммуникации

Корпоративные финансы
Экономика и бизнес
Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность
Экономика и финансы
Бизнес-анализ, налоги и  аудит
Бизнес – аудит и право
Мировая экономика, мировые финансы  и международный бизнес (с частичной реализацией на англ. языке)
Международная экономика и торговля (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)
Экономика и бизнес стран Востока
Управление бизнесом
Финансовый менеджмент
Маркетинг
Логистика
Управление персоналом»
Государственное и муниципальное управление
Цифровое государство и экономика
Цифровая трансформация управления бизнесом
Экономическая социология
Юриспруденция
Современные политические технологии, экспертиза и GR
Реклама и связи с общественностью
Туристический бизнес
Гостиничный бизнес
Этика бизнеса
Журналистика
Медиакоммуникации

4​

Humanitarian 

(история (английская версия) и английский язык)

​41.03.04 Политология
42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Мировая политика/Global Politics
Cвязи с общественностью в политике и бизнесе /Public Relations in Politics and Business

5

Social sciences 
(Обществознание (русская версия задания) Русский язык)

37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
39.03.01 Социология
38.05.02 Таможенное дело
40.03.01 Юриспруденция
41.03.04 Политология
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело
47.03.01 Философия
42.03.02 Журналистика
42.03.05 Медиакоммуникации

Психология виртуальной среды и медиапространства
Корпоративные финансы
Экономика и бизнес
Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность
Экономика и финансы
Бизнес-анализ, налоги и  аудит
Бизнес – аудит и право
Мировая экономика, мировые финансы  и международный бизнес (с частичной реализацией на англ. языке)
Экономика и бизнес стран Востока
Международная экономика и торговля (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)
Финансы и анализ данных
Управление бизнесом
Финансовый менеджмент
Маркетинг
Логистика
Управление персоналом»
Государственное и муниципальное управление
Цифровое государство и экономика
Цифровая трансформация управления бизнесом
Экономическая социология
Внешняя торговля, таможенное и валютное регулирование
Юриспруденция
Современные политические технологии, экспертиза и GR
Реклама и связи с общественностью
Туристический бизнес
Гостиничный бизнес
Этика бизнеса
Журналистика
Медиакоммуникации

​​6

​Social sciences 

(обществознание (английская версия) и английский язык)

​42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Cвязи с общественностью в политике и бизнесе /Public Relations in Politics and Business​

 Для поступающих на программы магистратуры:
​​

№ 

Направление конкурса и перечень дисциплин

​Направление подготовки

1

Economics and management ​​
(Экономическая теория, русский язык)

27.04.05 Инноватика
38.04.01 Экономика (за исключением программы магистратуры "Международные финансы/ International Finance")
38.04.02 Менеджмент (за исключением программ магистратуры "Менеджмент и международный бизнес/ Management and International Business", "Предпринимательские финансы/Entrepreneurial Finance")
38.04.03 Управление персоналом
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
38.04.05 Бизнес – информатика
38.04.08 Финансы и кредит
38.04.09 Государственный аудит
42.04.01 Реклама и связи с общественностью
43.04.02 Туризм
43.04.03 Гостиничное дело
47.04.01 Философия
42.04.05 Медиакоммуникации
39.04.01 Социология
41.04.04 Политология (за исключением программы магистратуры "PR и  GR технологии в политике и бизнесе/PR and GR Technologies in Policy and Business")

2

International economics 
(Экономическая теория (английская или русская версия задания), английский язык)

38.04.01 Экономика (по программе магистартуры "Международные финансы/ International Finance")
38.04.02 Менеджмент (по программам магистратуры "Менеджмент и международный бизнес/ Management and International Business", "Предпринимательские финансы/Entrepreneurial Finance")
41.04.04 Политология (по программе магистратуры "PR и  GR технологии в политике и бизнесе/PR and GR Technologies in Policy and Business")

3

Information technology 
(Математика и информатика, русский язык)​

27.04.05 Инноватика

01.04.02 Прикладная математика и информатика

09.04.03  Прикладная  информатика

10.04.01 Информационная безопасность

15.04.06 Мехатроника и робототехника​

4

Sociology  
(Общая социология, русский язык)

39.04.01 Социология

​5

Law

(Теория государства и права, русский язык)​

40.04.01 Юриспруденция​

​6


​Politica​l sciences  
(Теоретические основы политики, английский язык)​​​

​41.04.04 Политология (по программе магистратуры "PR и  GR технологии в политике и бизнесе/PR and GR Technologies in Policy and Business")

​7

​Political sciences 

​(Теоретические основы политики и русский язык)


41.04.04 Политология (за исключением программы магистратуры "PR и  GR технологии в политике и бизнесе/PR and GR Technologies in Policy and Business")

42.04.05 Медиакоммуникации

42.04.01 Реклама и связи с общественностью​​

Для чего?

Победителям Олимпиады по решению Ученого совета предоставляется право быть зачисленным в Финансовый университет по программам бакалавриата направлений подготовки, соответствующим профилю Олимпиады, в рамках квоты самостоятельного отбора иностранных граждан для обучения по основным образовательным программам высшего образования в Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Призерам Олимпиады по решению Ученого совета при успешном прохождении вступительных испытаний предоставляется 50 % скидка на весь период обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата направлений подготовки, соответствующим профи​лям Олимпиады. 

Рассказывают студенты Финансового университета, которые участвовали в Международной олимпиаде:

Олимпиада – это отличный шанс испытать себя, свои знания на более высоком уровне. Лично для меня олимпиады всегда играли огромную роль, так как именно они давали мне стимул для достижения новых целей и решения важных задач. Ведь одно дело – это когда мы в классе являемся самыми умными, самыми лучшими, а другое дело – это когда мы сравниваем себя и свои возможности с другими ребятами, которые, в свою очередь, тоже являются самыми умными и самыми лучшими в своих кругах, и их возможностями.

Подготавливаясь к олимпиадам, мы значительно расширяем свой кругозор, а также совершенствуем свои знания. Дополнительные знания, приобретённые мною при подготовке к олимпиадам, очень помогли мне осуществить мою самую большую мечту – поступить в Финуниверситет! Кроме всего этого, после каждого участия в олимпиадах, я становилась смелей, уверенней в себе и в своих знаниях.

​Олимпиада заинтересовала меня, так как с ее помощью можно было поступить в ФУ без экзаменов. Благодаря олимпиаде я вообще стала рассматривать Финуниверситет для поступления. Олимпиада помогла в очередной раз оценить уровень моих знаний и простимулировала узнать больше о Финансовом университете.

Задания олимпиады были очень интересными и нестандартными. В процессе их решения я открыла для себя много нового. Эта олимпиада помогла мне выявить свои слабые места и понять на какие аспекты мне стоит обратить внимание в ходе дальнейшего обучения.

На мой взгляд, было дано оптимальное количество времени, чтобы справиться со всеми заданиями и успеть проверить их. Я очень рада, что наш университет предоставляет такую возможность проявить себя и проверить свои знания.

Прежде, чем поступить в Финансовый Университет, иностранным абитуриентам требовалось пройти олимпиаду по русскому языку и математике на сайте Финансового​ университета.

Это отличный шанс попробовать свои силы и найти свои слабые точки, где еще нужно доработать.

Благодаря этой олимпиаде, мне удалось поступить в Финансовый университет. Желаю всем успехов!

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​Спонсоры и партнеры​​

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