Об олимпиаде

№
Направление конкурса
и перечень дисциплин
Направление подготовки
Образовательная программа
1
Economics and information technology
(математика (русская версия), русский язык)
01.03.02 Прикладная математика и информатика
02.03.01 Математика и компьютерные науки
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия
10.03.01 Информационная безопасность
27.03.05 Инноватика
37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
39.03.01 Социология
Прикладное машинное обучение
Анализ данных
Математика и компьютерные науки
Цифровые платформы управления предприятиями
Инженерия данных
Прикладные информационные системы в экономике и финансах
Технологии разработки программного обеспечения
Безопасность автоматизированных систем в финансово-банковской сфере
Управление цифровыми инновациями
Психология виртуальной среды и медиапространства
Корпоративные финансы
Экономика и бизнес
Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность
Экономика и финансы
Бизнес-анализ, налоги и аудит
Бизнес – аудит и право
Мировая экономика, мировые финансы и международный бизнес (с частичной реализацией на англ. языке)
Экономика и бизнес стран Востока
Международная экономика и торговля (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)
Финансы и анализ данных
Управление бизнесом
Финансовый менеджмент
Маркетинг
Логистика
Управление персоналом»
Государственное и муниципальное управление
Цифровое государство и экономика
Цифровая трансформация управления бизнесом
Экономическая социология
2
International economics
(математика (английская версия) и английский язык)
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
Международный бизнес: налоги и аналитика/ International Business: Taxes and Analytics
Международные финансы /International Finance
Управление бизнесом / Bachelor of Business Administration (ВВА)
Управление финансами / Bachelor of Business Administration in Finance
3
Humanitarian
(История (русская версия ) и русский язык)
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
39.03.01 Социология
40.03.01 Юриспруденция
41.03.04 Политология
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело
47.03.01 Философия
42.03.02 Журналистика
42.03.05 Медиакоммуникации
Корпоративные финансы
Экономика и бизнес
Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность
Экономика и финансы
Бизнес-анализ, налоги и аудит
Бизнес – аудит и право
Мировая экономика, мировые финансы и международный бизнес (с частичной реализацией на англ. языке)
Международная экономика и торговля (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)
Экономика и бизнес стран Востока
Управление бизнесом
Финансовый менеджмент
Маркетинг
Логистика
Управление персоналом»
Государственное и муниципальное управление
Цифровое государство и экономика
Цифровая трансформация управления бизнесом
Экономическая социология
Юриспруденция
Современные политические технологии, экспертиза и GR
Реклама и связи с общественностью
Туристический бизнес
Гостиничный бизнес
Этика бизнеса
Журналистика
Медиакоммуникации
4
Humanitarian
(история (английская версия) и английский язык)
41.03.04 Политология
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Мировая политика/Global Politics
Cвязи с общественностью в политике и бизнесе /Public Relations in Politics and Business
5
Social sciences
(Обществознание (русская версия задания) Русский язык)
37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
39.03.01 Социология
38.05.02 Таможенное дело
40.03.01 Юриспруденция
41.03.04 Политология
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело
47.03.01 Философия
42.03.02 Журналистика
42.03.05 Медиакоммуникации
Психология виртуальной среды и медиапространства
Корпоративные финансы
Экономика и бизнес
Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность
Экономика и финансы
Бизнес-анализ, налоги и аудит
Бизнес – аудит и право
Мировая экономика, мировые финансы и международный бизнес (с частичной реализацией на англ. языке)
Экономика и бизнес стран Востока
Международная экономика и торговля (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)
Финансы и анализ данных
Управление бизнесом
Финансовый менеджмент
Маркетинг
Логистика
Управление персоналом»
Государственное и муниципальное управление
Цифровое государство и экономика
Цифровая трансформация управления бизнесом
Экономическая социология
Внешняя торговля, таможенное и валютное регулирование
Юриспруденция
Современные политические технологии, экспертиза и GR
Реклама и связи с общественностью
Туристический бизнес
Гостиничный бизнес
Этика бизнеса
Журналистика
Медиакоммуникации
6
Social sciences
(обществознание (английская версия) и английский язык)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Cвязи с общественностью в политике и бизнесе /Public Relations in
Politics and Business