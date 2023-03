Об олимпиаде

№



Направление конкурса и перечень дисциплин

​Направление подготовки



1 Economics and management ​​

(Экономическая теория, русский язык)



27.04.05 Инноватика

38.04.01 Экономика (за исключением программы магистратуры "Международные финансы/ International Finance")

38.04.02 Менеджмент (за исключением программ магистратуры "Менеджмент и международный бизнес/ Management and International Business", "Предпринимательские финансы/Entrepreneurial Finance")

38.04.03 Управление персоналом

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

38.04.05 Бизнес – информатика

38.04.08 Финансы и кредит

38.04.09 Государственный аудит

42.04.01 Реклама и связи с общественностью

43.04.02 Туризм

43.04.03 Гостиничное дело

47.04.01 Философия

42.04.05 Медиакоммуникации

39.04.01 Социология

41.04.04 Политология (за исключением программы магистратуры "PR и GR технологии в политике и бизнесе/PR and GR Technologies in Policy and Business")



2 International economics

(Экономическая теория (английская или русская версия задания), английский язык)

38.04.01 Экономика (по программе магистартуры "Международные финансы/ International Finance")

38.04.02 Менеджмент (по программам магистратуры "Менеджмент и международный бизнес/ Management and International Business", "Предпринимательские финансы/Entrepreneurial Finance")

41.04.04 Политология (по программе магистратуры "PR и GR технологии в политике и бизнесе/PR and GR Technologies in Policy and Business")



3 Information technology

(Математика и информатика, русский язык)​



27.04.05 Инноватика 01.04.02 Прикладная математика и информатика 09.04.03 Прикладная информатика 10.04.01 Информационная безопасность 15.04.06 Мехатроника и робототехника​



4 Sociology

(Общая социология, русский язык)

39.04.01 Социология



​5

Law (Теория государства и права, русский язык)​ 40.04.01 Юриспруденция​



​6

​Politica​l sciences

(Теоретические основы политики, английский язык)​​​

​41.04.04 Политология (по программе магистратуры "PR и GR технологии в политике и бизнесе/PR and GR Technologies in Policy and Business")