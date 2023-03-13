Об олимпиаде

Олимпиада – это отличный шанс испытать себя, свои знания на более высоком уровне. Лично для меня олимпиады всегда играли огромную роль, так как именно они давали мне стимул для достижения новых целей и решения важных задач. Ведь одно дело – это когда мы в классе являемся самыми умными, самыми лучшими, а другое дело – это когда мы сравниваем себя и свои возможности с другими ребятами, которые, в свою очередь, тоже являются самыми умными и самыми лучшими в своих кругах, и их возможностями. Подготавливаясь к олимпиадам, мы значительно расширяем свой кругозор, а также совершенствуем свои знания. Дополнительные знания, приобретённые мною при подготовке к олимпиадам, очень помогли мне осуществить мою самую большую мечту – поступить в Финуниверситет! Кроме всего этого, после каждого участия в олимпиадах, я становилась смелей, уверенней в себе и в своих знаниях.