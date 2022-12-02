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Адрес университета

125993, Москва, метро "Аэропорт", Ленинградский проспект, 49

Приемная комиссия
+7 (495) 249-5-2​49, priemka@fa.ru 

Справочная по университету

+7(499)943-98-55, academy@fa.ru

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По вопросам, касающимся проведения съемок на территории Финансового университета, присылайте свой запрос в письменном виде по электронной почте pressa@fa.ru

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