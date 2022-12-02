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16 марта 2023 года при поддержке Управления трудоустройства и развития карьеры совместно с Финансовом факультетом состоится встреча Вице-Президента Банка ГПБ (АО), генерального директора Группы Газпромбанк Лизинг Максима Калинкина со студентами
В ходе серии онлайн-встреч поступающие и их родители смогут получить ответы на все волнующие вопросы о Приемной кампании 2023 года
С 20 по 31 марта 2023 года пройдет четвертый образовательный модуль для Кадрового резерва Финуниверситета.
22 марта 2023 г. в 16.00 в Финансовом университете при поддержке Управления трудоустройства и развития карьеры состоится карьерный мастер-класс Банка ВТБ для студентов и выпускников в онлайн-формате.
17 марта 2023 г. при поддержке Управления трудоустройства и развития карьеры на Факультете налогов, аудита и бизнес-анализа состоится Public talk старшего партнера Департамента корпоративных налогов компании Альтхаус Игоря Смирнова.
Регистрация открыта до 17 марта 2023 г. Успей подать заявку!
Открыта регистрация на Х Международную научную олимпиаду молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов.
Основная цель фестиваля – создание коммуникативной площадки для повышения социальной активности одаренных детей и реализации их интеллектуального и творческого потенциала. Проходи скорей регистрацию. Мы ждем именно тебя!
15 марта 2023 года в Финансовом университете при поддержке Управления трудоустройства и развития карьеры состоится командный бизнес-кейс компании SBS Consulting.
Приглашаем Вас принять участие в Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата на базе Финансового университета! Регистрация студентов для участия в ФИЭБ открывается 13 марта 2023 г.
Приглашаем абитуриентов и их родителей на день открытых дверей Факультетов. Регистрация обязательна.
Всероссийская олимпиада Финуниверситета для студентов и выпускников «Магия магистратуры. Соедини науку и практику!». Регистрация с 1 декабря!
Открылась регистрация на Международную олимпиаду Финансового университета для молодежи 2022/2023. Успейте принять участие!
Ознакомьтесь с полезной информацией о возможностях студентов нашего Университета и примите верное решение!
На выбранный период событий не запланировано.